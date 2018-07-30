Полиция возбудила дело о мошенничестве на студии «Чеченфильм»

МВД России возбудило уголовное дело о мошенничестве в отношении сотрудников киностудии «Чеченфильм». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в киноиндустрии и центральном аппарате МВД.

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Отмечается, что дело было возбуждено после жалобы министра культуры Владимира Мединского на продюсерские компании, которые получили господдержку на создание фильмов, однако не вернули деньги или не выполнили обязательства.

Согласно материалам прокуратуры, между Минкультом и «Чеченфильмом» в 2011 году был заключен договор о предоставлении денег на создание фильма «Тоска» по рассказу Антона Чехова. Студия получила субсидию в размере около 21,9 миллиона рублей, однако так и не вернула средства, а в 2014-м «Чеченфильм» был ликвидирован, а релиз картины так и не состоялся.

В мае Мединский заявил, что подключение Генпрокуратуры России заставит кинопрокатчиков вернуть государственные деньги, выделенные на создание фильмов, которые так и не были сняты.

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