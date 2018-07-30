Россиян захотели отправлять в Сирию «огромными самолетами и бесплатно»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил рассмотреть возможность организации бесплатных туров для россиян в Сирию. Об этом депутат сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Хочется поднять вопрос о бесплатных путевках в Сирию, чтобы те, кто уже был в Сочи и в Крыму, смогли бы полететь отдохнуть на средиземноморском побережье. Огромными самолетами и бесплатно», — написал Жириновский.

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Он также заявил о своей идее внести новый законопроект, который позволит российским гражданам отдыхать два месяца подряд — июль и август. «Десять месяцев упорного труда — и право на длинный летний отдых», — уточнил политик.

В июне власти Феодосии предложили запустить туристические круизные лайнеры из Крыма в Сирию. Глава городской администрации Феодосии Сергей Фомич на совещании, посвященном стратегическому развитию города, заявил, что нужно рассмотреть перспективу восстановления известного туристического маршрута между черноморским и средиземноморским побережьями, так как в порт Латакия всегда ходили российские пассажирские круизные лайнеры.

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