Политруков вернули в российскую армию

В Министерстве обороны России создано Главное военно-политическое управление, его возглавил бывший командующий группировкой российских войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов. Соответствующий указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 30 июля.

Картаполов будет руководить управлением в ранге заместителя министра обороны.

В феврале заместитель председателя общественного совета при Минобороны Александр Каньшин сообщил, что новый орган будет сформирован на базе существующих воспитательных структур. Он также подчеркивал, что новая структура будет иметь большие полномочия. Среди других особенностей — строгая вертикальная структура, которая замыкается на оборонном ведомстве, уточнил он.

«Сегодня назрела острая необходимость укреплять на всех уровнях морально-политическую закалку рядового и офицерского состава, усиливать сплоченность армейских коллективов для решения целого ряда важнейших задач», — заявлял он.

Орган военно-политического управления существовал в советской армии с 1919 по 1991 год. Наименование структуры неоднократно менялось. В нем служили военные комиссары, политруки и замполиты (заместители командира по политической работе). Они занимались в армии политической пропагандой, разъясняли политический курс правительства. Аналогичные должности существовали и в других странах, в частности, в США.

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