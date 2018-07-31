Пьяные российские военные устроили драку в Армении

В армянском городе Гюмри произошла драка между российскими военнослужащими. Об этом во вторник, 31 июля, сообщает News.am.

Как отмечается, около 00:50 30 июля (23:50 29 июля мск) в полицейский отдел из медицинского центра Гюмри поступил сигнал о том, что к ним доставлен мужчина в состоянии алкогольного опьянения. У него была диагностирована черепно-мозговая травма, подозрение на сотрясение мозга, гематома и ссадины.

Чуть позже поступил сигнал о еще одном пьяном пострадавшем. Выяснилось, что оба являются российскими военнослужащими, которые, повздорив во дворе общежития, устроили драку.

Издание указывает, что в инциденте участвовали 34-летний Денис Макиев и 36-летний Павел Романов, являющиеся военнослужащими Минобороны России. В ходе конфликта Макиев несколько раз ударил по дверям автомобиля, принадлежащего 35-летнему Егору Кибальчичу, который является военнослужащим 102-й российской военной базы.

17 июля военнослужащие 102-й российской военной базы провели учения на административной территории села Паник, напугав местных жителей стрельбой холостыми патронами. Губернатор Ширакской области Карен Саруханян позже заявил, что российские военные сообщили о форс-мажорной ситуации и извинились за инцидент. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, назвал произошедшее провокацией против отношений Москвы и Еревана и суверенитета Армении.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!



