Россия
 
Последние новости
Китай и США решили договориться
В США испугались российского «Цефалопода»
Арестованы расследовавшие коррупцию во ФСИН офицеры ФСБ
Лучшего бомбардира сборной России на ЧМ-2018 захотели в Англии
МИД прокомментировал убийство российских журналистов в Африке
Россиянка сходила в магазин и осталась без квартиры  
Испанский защитник переехал в Россию и оценил местный футбол
Пропавший журналист «Аргументов и фактов» найден мертвым
Российские военные корабли придут в Японию
Новости партнеров

В России вступили в силу новые законы

Перейти в «Мою Ленту»

В России вступили в силу законы, касающиеся пенсионеров, водителей, туристов и других категорий граждан. Соответствующие документы опубликованы на сайтах ведомств.

С 1 августа повышается размер пенсий работающих пенсионеров. По информации Пенсионного фонда, максимальная прибавка составит 235 рублей. Ее размер рассчитывается индивидуально. Играет роль зарплата, с которой отчислялись взносы.

Бизнесменам и юридическим лицам теперь удастся сэкономить на спецодежде для сотрудников: с 1 августа они смогут покупать экипировку и средства индивидуальной защиты для своих сотрудников за счет средств Фонда социального страхования РФ. Согласно Приказу Минтруда, при этом вещи должны быть изготовлены из отечественных материалов.

Новые изменения коснутся и иностранных граждан — с 1 августа вступает в силу закон, согласно которому они смогут въезжать на территорию России по электронной визе. Однако это будет возможно лишь в случае, когда зарубежные туристы прибывают через Свободный порт Владивосток. Оформить электронную визу нужно минимум за 4 дня до поездки в Россию. Заявление следует подавать на сайте МИД России вместе с цифровой фотографией. Срок действия такой визы — 30 дней, консульского сбора нет.

Расписание пригородных поездов поездов дальнего следования теперь будет указываться по месту времени. То есть, с 1 августа на железнодорожных билетах будет обозначено только время, соответствующее часовому поясу отправления пассажира. Сейчас указывается московское время.

Чуть позже — 19 августа — изменения затронут компании и индивидуальных предпринимателей. При создании ИП надо будет руководствоваться правилами определения начала и окончания налогового периода, как и крупным компаниям. В новом законе также описаны правила определения первого и последнего налогового периода, если компании платили налог ежеквартально или ежемесячно. Уточнены и правила определения налогового периода при постановке и снятии с учета нотариуса, адвоката, медиатора, оценщика, арбитражного управляющего, патентного поверенного и иных лиц, занимающихся частной практикой.

С 20 августа в стране изменятся цены на водку и ликероводочные напитки крепостью от 37 до 40 процентов. Минимальная розничная цена на бутылку такой крепости и объемом 0,5 литров составит 205 рублей. Сейчас МРЦ на водку крепостью от 37 до 38 процентов составляет 196 рублей, крепостью от 38 до 39 процентов — 201 рубль.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Работающим пенсионерам повысят выплаты
Правительство повысит пенсии
В России изменят цены на водку
Другие материалы рубрики
Россия00:0131 июля

«Водка — преимущество пожилых»

Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
18:3731 июля

Дело об избиении россиянина в полиции закрыли с формулировкой «падал на камни»

15:4127 июля

Путин пригласил Трампа в Москву

16:3131 июля

Пермяков вынудили отказаться от превращения в зомби

Россия00:0229 июля

«Я сильная женщина, но немного долбанутая»

Российская мать-одиночка о смысле нелегкой жизни
15:5931 июля

Главный тюремщик пригрозил подчиненным

13:0631 июля

Почти каждый десятый россиянин счел опасными прививки и безвредным ВИЧ

13:0531 июля

Самосвал снес пешеходный мост и заблокировал Ярославское шоссе  

Россия00:0928 июля

«Шлепнуть по попе было в порядке вещей»

Россиянок домогаются, оскорбляют и лишают работы. Но закон их не защитит
18:5525 июля

Кадыров нашел способ отличить настоящих чеченцев от ненастоящих

01:3231 июля

Полиция снова задержала выбегавших на поле «Лужников» активистов Pussy Riot

11:0931 июля

Камчатский бизнесмен попытался уйти от налогов с помощью митингов

Россия
«Водка — преимущество пожилых»
Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
«Я сильная женщина, но немного долбанутая»
Российская мать-одиночка о смысле нелегкой жизни
«Умереть как викинг — в бою! Или на девушке»
Главный неонацист России скоро выйдет на свободу. У Тесака большие планы
Дело об избиении россиянина в полиции закрыли с формулировкой «падал на камни»
Пермяков вынудили отказаться от превращения в зомби
Главный тюремщик пригрозил подчиненным
Почти каждый десятый россиянин счел опасными прививки и безвредным ВИЧ
Все материалы
Мир
Напартизанил
Он спал с детьми и драконил врагов. Его звали Ким Ир Сен
Российские военные корабли придут в Японию
Бывшего главного идеолога Трампа сравнили с Распутиным
Стали известны подробности об убитых в Африке россиянах
Появились сведения об убитых в Африке россиянах
Малыши без души
Дикари из джунглей годами убивают своих детей. Закон на их стороне
Салам, рейх!
Ислам поставил Европу на колени еще при Гитлере. Фюрер был только рад
Все материалы
Бывший СССР
Карабах раздора
Армяне и азербайджанцы делят его 100 лет. Уже завтра тут может вспыхнуть война
Лукашенко впервые после «инсульта» появился на публике
Битвы за урожай
Банды ветеранов Донбасса грабят украинских фермеров. Власти не против
Минск прокомментировал сообщения об инсульте у Лукашенко
Торгующих с Россией украинцев предложили сажать
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
Раскрыты подробности расправы над иностранными туристами в Таджикистане
Все материалы
Экономика
Виктор ВексельбергПровокатор
Как действия одного олигарха портят имидж целой страны
Работающим пенсионерам повысят выплаты
Россию наказали за Крымский мост
«Это все меняет город, делает его интереснее»
Сооснователь каршерингового сервиса о том, как сделать услугу востребованной
В России появятся офшоры
Олигархи спасут свои миллиарды. Но есть нюанс
Бизнес увидел в Медведеве последнюю надежду
Названа причина подорожания бензина
Все материалы
Силовые структуры
Сво среди чужих
Крестного отца Армении знал весь мир. Ради его похорон остановили войну
В Москве три сестры убили отца
Девушки отомстили ему за унижения и домогательства
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин сбил на машине девять полицейских
Обвиненные в убийстве отца сестры рассказали о домашнем рабстве
Домушники залезли в квартиру Левы Би-2
Замглавы ФСИН попросил прощения у запытанного в Ярославле заключенного
Все материалы
Наука и техника
«Сознание — это счисление»
Он верит, что люди живут в компьютерной симуляции. Как из нее выбраться?
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
Хранители света
Они нашли жизнь в космосе. Это видно только ночью
«Армату» предложили упростить
Названа причина появления современного человечества
Mail.ru похоронил браузер «Амиго»
США сертифицировали РД-180 для пилотируемых полетов
Все материалы
Спорт
«Делаю то же, что и моя семья, уже 100 лет. Душу людей»
Легенда ММА вернулся в 51 год. И снова побеждает
Испанский защитник переехал в Россию и оценил местный футбол
Чемпион мира перешел в «Локомотив»
Защитник сборной России отверг предложения из Европы
Бойцу UFC наложили 21 шов после драки с прохожими
Гамова объяснила критику награждения российских футболистов
Семак пожелал усилить «Зенит»
Все материалы
Культура
«Шэмпэйн сквирт на белье от Гуччи»
Что несут эти рэперы: коварный тест
Владимир Войнович«Кто в Союзе жил, тот в другом цирке смеяться не будет»
Умер автор главного советского анекдота, за который его пытались убить
«Настоящий пацан знает, что такое телка»
Он приехал в Россию в 1990-х. Такой ему запомнилась страна
Катя Лель заплатит Марии Захаровой
«На меня нападут, если я буду ходить по Москве в вышиванке?»
Британская писательница о провокациях, Украине и сексуальной неверности
Запашный нахлебался воды и попал в больницу
Группа Jimmy Eat World пожалела о зашифрованном в названии «еврее»
Все материалы
Интернет и СМИ
Три российских журналиста погибли в Африке
Они снимали фильм о российских наемниках
«Мы все смеемся над этими идиотами у власти»
Он приправил политику абсурдом и совершил революцию
«Колхозно, но никто так не делал»
Он взял кредит, чтобы показать россиянам iPhone. А теперь зарабатывает миллионы
Раскрыты обстоятельства убийства российской съемочной группы в Африке
МИД прокомментировал убийство российских журналистов в Африке
Убитыми в Африке россиянами оказались журналист Джемаль и режиссер Расторгуев
Пропавший журналист «Аргументов и фактов» найден мертвым
Все материалы
Ценности
Грозный Гусак
Он целовался с Брежневым, пил пиво бочками и жил в квартире Джеймса Бонда
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
Бриллиантом на грудь
Ювелирные дома украсят самых богатых женщин планеты
Американцы бросились на защиту декольте Меган Маркл
Подобрана лучшая одежда для каждого типа фигуры
Президент Филиппин расплющил люксовые автомобили на четыре миллиона долларов
Чернокожему фотографу впервые в истории доверили снимать обложку Vogue
Все материалы
Путешествия
Пора валить
Они плюются, гадят на улице и пинают кошек. Что ждет россиян в Китае?
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
На сцене фестиваля «Голос кочевников» — китайская группа HanggaiДухи дают добро
Помощь Сталину, спасение России и другие мифы загадочных бурятских кочевников
В Пакистане спасли российского альпиниста
Самолет экстренно посадили из-за невыносимого запаха
Десятки пассажиров выгнали из самолета из-за веса
Геев рассадили в самолете ради пары натуралов
Все материалы
Из жизни
«Никогда не жду, что меня будут облизывать с ног до головы»
Рассказ россиянки о жизни в Берлине
«Ходили в клубы с братанами, пили Cristal и гуляли по-черному»
Дети миллионера от 14-летних девочек унаследовали богатства и опустились на дно
Убил и забыл
Тела двух женщин не могли опознать 20 лет. Убийца пойман, но ничего не помнит
Буксировку гигантского ската сняли на видео у берегов Испании
Посольство США в Лондоне выставило на аукцион туалетную бумагу
Игры пятилетней девочки с четырехметровым питоном сняли на видео
Шестилетний ребенок дважды пережил укусы смертельно ядовитых змей
Все материалы
Спортсмен и хулиган
Тест обновленного Mercedes-AMG C 63 S: кто круче, седан или купе?
Предки, которых не было
Что если сегодняшние бестселлеры появились бы на десятилетия раньше?
Машины, которые не выпускают на улицы
Монстры от GM, Chrysler и Ford, пролетающие четверть мили за несколько секунд
Запаска с секретом
Забытые технологии: как одно дополнительное колесо облегчало парковку в США
Новый кроссовер Geely показали без камуфляжа
Названы рублевые цены на обновленный Hyundai Tucson
Кроссовер Suzuki Vitara обновился и попрощался с «атмосферником»
Все материалы
Сломали систему
Россияне берут кредиты ради ипотеки. Скоро они пожалеют
«Живут, как в лесу: кто кого быстрее сожрет»
Москвичка об ужасах соседства с провинциалами
Проклятый рай
Почему богачи обожают самый кровавый дом Москвы
Рынки недвижимости российских морских курортов рухнули
Подмосковью предрекли дефицит жилья
Сеть бесплатных кинотеатров появится в Москве
Россиянка сходила в магазин и осталась без квартиры
Все материалы