Раскрыта причина глубоких карманов на платьях Меган Маркл

Поклонники обратили внимание на то, что во время последних выходов с принцем Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл была в платьях с глубокими карманами, куда постоянно прятала руки. Об этом сообщает The Sun.

По словам британской писательницы и специалиста по языку жестов Джуди Джеймс, такая привычка присуща людям, которым есть что скрывать. Однако Джеймс уверена, что в случае с Меган Маркл причина кроется в другом. «Это также помогает справиться с проблемой, от которой страдают почти все. Мы просто не знаем, куда девать руки, когда на нас смотрят люди, — объяснила она, — но Меган очень уверена в себе, поэтому, скорее всего, дело не в волнении, а попросту в моде».

Джеймс заметила, что жена принца Гарри любит одежду в стиле 1950-х. «Ее юбки вдохновлены Одри Хепберн, и носить их с одной рукой в кармане — чуть ли не правило этикета», — добавила писательница.

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В июле Меган Маркл раскритиковали за навязывание мужу своей диеты. Маркл, которая не употребляет в пищу мясо, приобщила принца Гарри к режиму «чистого питания», чтобы тот похудел к свадьбе. Более того, с ее помощью герцог Сассекский сократил количество употребляемого алкоголя и отказался от курения.

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