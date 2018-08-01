Абсурдные видео о «педофилах» Томе Хэнксе и Стивене Спилберге всплыли на YouTube

Пользователи YouTube заметили, что результаты поиска по запросам «Том Хэнкс» и «Стивен Спилберг» содержат видеозаписи про педофилию. Одним из первых на это обратил внимание журналист NBC News Бен Коллинз (Ben Collins) на своей странице в Twitter.

При вводе имени актера Тома Хэнкса в поисковой строке видеохостинг сперва показывал ролики, в которых актера уличают в педофилии. Та же ситуация происходила при поиске видеозаписей с режиссером Стивеном Спилбергом.

Журналист заявил, что большинство роликов с необоснованными обвинениями голливудских звезд были записаны приверженцами теории заговора QAnon. Ее сторонники верят, что многие демократические политики и актеры — противники президента США Дональда Трампа — являются частью педофильского лобби.

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Несмотря на многократные обещания YouTube об усилении борьбы против недостоверной информации, подобные ролики периодически пробиваются в лидирующие строчки поиска. Представители видеохостинга никак не прокомментировали ситуацию, однако вскоре после заявления Коллинза видеозаписи заговорщиков пропали из поисковой выдачи.

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