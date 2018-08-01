Названы самые «больные» регионы России

Российский Минздрав зафиксировал больше всего болезней в 2017 году в Алтайском крае. В регионе на 100 тысяч населения пришлось больше 250 тысяч заболеваний, сообщает RT.

Следом идут Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Карелия и Республика Коми, где врачи зафиксировали больше 230 тысяч болезней.

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Самым здоровым регионом России оказалась Кабардино-Балкария, где болели больше 95 тысяч людей. За ней следуют Чечня, Курская область, Республика Тыва и Астраханская область — в этих регионах врачи зарегистрировали около 116 тысяч недугов.

Отмечается также, что в среднем по России в 2017 году было зафиксировано больше 160 тысяч заболеваний на 100 тысяч населения.

В конце мая врачи оценили число психически больных россиян. Выяснилось, что каждый четвертый-пятый житель страны страдает той или иной психопатологией. По данным специалистов, распространенность всей возможной психопатологии в России может колебаться от 20 до 25 процентов.

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