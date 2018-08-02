Следователи заинтересовались свердловским Маугли

На Урале следователи проверяют информацию о подростке, которого в течение пяти лет не выпускали из дома родители. Об этом в четверг, 2 августа, сообщает РИА Новости.

По данным Ura.ru, мальчик ходил в школу только первые три года, а затем мать забрала его на дистанционное обучение. Последние пять лет подросток никуда не выходил со двора частного дома и ни с кем не общался, за что соседи прозвали его Маугли.

Как рассказал журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мать мальчика уже привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

«Ребенок, о котором идет речь, должен был пройти аттестацию в школе Каменска-Уральского 16 июня этого года. Его матери объяснили, что в случае уклонения ее привлекут к ответственности. Однако в назначенный день они не явились», — рассказал Горелых.

По его словам, материалы рассматривались в комиссии по делам несовершеннолетних и женщина была признана виновной.

В настоящее время следователи проверяют, какие меры принимали должностные лица органов системы профилактики по проверке условий жизни и воспитания подростка в семье.

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