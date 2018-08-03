Китаец без ноги оказался быстрым курьером и прославился

Житель Китая Ван Цзяньшэн (Wang Jiansheng) в течение двух лет готовит еду и развозит ее клиентам, чтобы заработать на протез, который должен заменить ампутированную ногу. О мужчине рассказало издание South China Morning Post.

Курьер работает в городе Ханчжоу, провинция Чжэцзян. Он прославился благодаря своим стараниям: за день он доставляет около 60 заказов и работает по 12 часов. В среднем он зарабатывает около пяти тысяч юаней (727 долларов) в месяц.

Он потерял конечность в результате несчастного случая: попал в аварию, из-за чего врачам пришлось ампутировать ему ногу ниже колена. До этого мужчина проживал в провинции Сычуань.

Восстановившись после операции, он переехал в Ханчжоу, поскольку узнал от друга, что развозить еду там выгоднее. «Многие клиенты удивляются, когда видят меня, дают чаевые, но я всегда отказываюсь», — рассказал Цзяньшэн.

Заработанные деньги китаец откладывает на протез. «Мне все еще не хватает денег, но это уже не так важно. Моя работа делает меня успешным», — заключил курьер.

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