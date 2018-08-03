Американский город провонял смертью

Жители американского города Уэст-Валли-Сити, штат Юта, пожаловались на невыносимый запах на улицах. Об этом сообщает Fox 13.

«Это ужасно и просто отвратительно, я даже не могу описать его», — рассказала одна из жительниц. Другие отметили, что смрад, который стоит в городе, напоминает трупный. «Это точно похоже на смерть», — отметил еще один житель.

Местный директор по коммуникациям города предположил, что так может вонять канализация, поскольку запах определенно затхлый.

Как оказалось, жители уже в течение года жалуются на невозможность дышать. На этой неделе смрад стал крайне невыносим: в местной мэрии получили уже 12 жалоб, в которых говорилось, что распространяющееся по городу зловоние еще хуже, чем обычно.

На данный момент власти города активно собирают жалобы и пытаются понять, что это за запах и откуда он исходит. Некоторые жители утверждают, что вонь вызывает у них тошноту, головную боль и колики в животе.

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