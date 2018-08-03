Гипнотический танец двух озлобленных змей попал на видео

Любитель пресмыкающихся из Западной Вирджинии, США, Джейми Фенске (Jamie Fenske) снял на видео боевой танец двух змей. Ролик опубликовал сайт Penn Live.

Издание отмечает, что в Пенсильвании в этом году необычайно много жителей видели рептилий в самых неожиданных местах. Фенске удалось запечатлеть редкий момент — два самца гремучей змеи исполняли «ритуальный боевой танец». Автор ролика назвал происходящее гипнотическим действом: змеи извивались и подпрыгивали, а также пытались толкнуть друг друга.

Подобный ролик в 2016 году опубликовал житель штата Аризона: он также сумел поймать в кадр двух самцов, которые схлестнулись в смертельной схватке.

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