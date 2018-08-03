Торговцы на рынке поймали вора и устроили самосуд

В Узбекистане торговцы на одном из местных рынков поймали молодого человека, уличенного в воровстве, и устроили над ним самосуд. Об этом сообщает издание Kun.uz.

Инцидент произошел в Берунийском районе Каракалпакстана. Как отмечается, торговцы, схватив предполагаемого вора, не стали обращаться в правоохранительные органы, а предпочли связать ему руки и повесить мужчину на ворота рынка.

Министерство внутренних дел Узбекистана также обратило внимание на случившееся. В пресс-релизе уточняется, что случай произошел 1 августа. Некий гражданин У. А. обвинил молодого парня Д. Н. в воровстве и решил наказать его по своему усмотрению. В отношении У. А. возбуждено уголовное дело по статье 229 («Самоуправство») Уголовного кодекса Узбекистана. Кроме того, правоохранители пообещали провести проверку обвинений Д. Н. в воровстве.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!