Путешествия
 
Последние новости
Чиновник обматерил жителей во время торжественного открытия фонаря
Нефтяной танкер загорелся у берегов Японии
Потерянное из-за интернета время сна подсчитали
Сенцов отказался от исповеди
Виновники взрыва на выступлении президента Венесуэлы раскрыли себя
Пьяный российский капитан посадил корабль на мель у берегов Швеции
Белорусский рок-музыкант умер перед концертом
Преподаватель ВШЭ пожаловался на унизительный досмотр в полиции
Южнокорейские женщины запротестовали после съемок в мужских туалетах
Новости партнеров

Аэропортам Европы предрекли катастрофическую загруженность

Перейти в «Мою Ленту»

Крупнейшие аэропорты Европы столкнутся с катастрофической загруженностью через 20 лет. Такие данные представила Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль), проведя специальное исследование, сообщает телеканал RTBF.

По прогнозам специалистов, к 2040 году количество рейсов увеличится на четыре миллиона, а пассажиропоток — на 360 миллионов человек. Из-за этого число задержек рейсов больше, чем на час, вырастет в семь раз. Затруднения коснутся примерно полумиллиона человек.

Основной причиной этого Евроконтроль называет развитие лоукостеров.

Решение проблемы эксперты видят либо в расширении аэропортов, либо в увеличении вместимости самолетов, за счет чего можно было бы сократить количество рейсов. Кроме того, может помочь развитие сети региональных авиагаваней.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Dans 20 ans, les aéroports européens seront complètement saturés, prévient Eurocontrol
В аэропортах появится удобное место для сна
Названы лучший и худший аэропорты в мире
Путешествия
Путешествия00:5123 июля

Русский конец

Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
14:41 3 августа

Эйфелеву башню открыли после забастовки

12:47 2 августа

Автобус с российскими туристами перевернулся в Белоруссии

19:03 3 августа

«Худший пассажир в истории» отправлен в тюрьму

Путешествия00:0127 июня

«Стены были пропитаны запахом марихуаны»

Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
17:05 3 августа

Британка избила пограничника на Бали из-за просроченной визы

22:2730 июля

Десятки пассажиров выгнали из самолета из-за веса

12:59 3 августа

Драка американки с корейцами за место в бизнес-классе попала на видео

Путешествия00:0430 июля
На сцене фестиваля «Голос кочевников» — китайская группа Hanggai

Духи дают добро

Помощь Сталину, спасение России и другие мифы загадочных бурятских кочевников
16:27 2 августа

Великой китайской стене нашли новое применение

11:50 1 августа

В Москве раскинется индийский базар

16:54 2 августа

Раскрыты подробности инцидента с российским лайнером над Черным морем

Россия
«Замшелые и отвратительные стереотипы»
Можно ли считать женщину человеком и зачем? Отвечают россияне
Стальные династии
Чиновник обматерил жителей во время торжественного открытия фонаря
«Водка — преимущество пожилых»
Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Сенцов отказался от исповеди
Пьяный российский капитан посадил корабль на мель у берегов Швеции
Появилось видео ДТП с восемью жертвами в Калужской области
Все материалы
Мир
Рабы Аллаха
Мусульмане захватили их дома и пирамиды. Осталось только умереть
Виновники взрыва на выступлении президента Венесуэлы раскрыли себя
Нефтяной танкер загорелся у берегов Японии
Черная заря
Самая страшная война современности продолжается до сих пор. О ней все забыли
Салам, рейх!
Ислам поставил Европу на колени еще при Гитлере. Фюрер был только рад
В Венесуэле прогремел взрыв во время выступления президента
Южнокорейские женщины запротестовали после съемок в мужских туалетах
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоПоперек Батьки
Они готовы были сесть в тюрьму за союз Белоруссии с Россией. Их посадили
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
Так не договаривались
Новая власть Армении взялась за старых друзей России. В Москве недовольны
Порошенко неделю не видели на работе
Детскую площадку под Одессой установили у кладбища
Торговцы на рынке поймали вора и устроили самосуд
Пьяный военный комиссар на Украине насмерть сбил молодых родителей
Все материалы
Экономика
Маск, уезжай
Эта фантастика уже стала реальностью. Машины летают, и им не нужен бензин
В России выросла средняя зарплата
Расходы бывших чиновников поставили на контроль
Названа самая популярная сеть автозаправок
Из Крыма ушла последняя западная сеть отелей
Россиянам предложили поработать подольше ради пенсий
Путин повысил НДС
Все материалы
Силовые структуры
Воровская история X
Он чтил традиции и боролся с кавказцами. За ним охотились лучшие киллеры 90-х
В Москве три сестры убили отца
Девушки отомстили ему за унижения и домогательства
Рамзан КадыровУбийцу полковника Буданова похоронили в Чечне
Чеченцы считают его героем. С ним простился лично Рамзан Кадыров
Преподаватель ВШЭ пожаловался на унизительный досмотр в полиции
Россиянину предъявили обвинение за участие в боевых действиях на Украине
Мать сестер-убийц рассказала об ужасах жизни с их отцом
Закон на районе
Московские полицейские погрязли в преступлениях и обрекли жертв на годы тюрьмы
Все материалы
Наука и техника
Без рук
Российская колонка умнее Apple. И это только начало
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
Дешевые, многоразовые, на метане
У России таких ракет нет. И не будет
Россия нашла замену украинскому двигателю для Ми-26
Потерянное из-за интернета время сна подсчитали
Неудачная воздушная дозаправка F-35 попала на видео
Над Югрой заметили метеорит и сняли на видео
Все материалы
Спорт
Некого доить
В России загибаются футбольные клубы. Кто их спасет?
Бывший капитан сборной Украины «попался» на отдыхе в Крыму
Бой Поветкина с британцем рассудит британец
Буффон завоевал первый трофей с ПСЖ
Испанский клуб взвинтил цену на лучшего бомбардира сборной России на ЧМ-2018
«Реал» согласился продать лучшего игрока чемпионата мира
Нурмагомедов получит рекордную сумму за бой с Макгрегором
Все материалы
Культура
«Я хочу тебя оплодотворить»
Фредерик Бегбедер заменил пенсию репродуктивным периодом
Владимир Войнович«Кто в Союзе жил, тот в другом цирке смеяться не будет»
Умер автор главного советского анекдота, за который его пытались убить
Видели ночи
Кино недели: от «Жарких летних ночей» до «Судной ночи. Начало»
Билан посмеялся над российскими свадьбами и собрал 2 миллиона просмотров
Белорусский рок-музыкант умер перед концертом
Одна из самых известных звезд Китая таинственно исчезла
Сукачев ответил Макаревичу на слова о Крыме
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ты должна готовить и быть проституткой в постели»
В России появилось шоу, переплюнувшее «Дом-2». Хорошо, что оно закончилось
«Мы все смеемся над этими идиотами у власти»
Он приправил политику абсурдом и совершил революцию
Одни актеры, другие — педофилы
YouTube тратит миллионы на борьбу с теориями заговора. И все зря
Степаненко захотела оставить Петросяну «чуть-чуть» имущества
Петросян подал встречный иск к Степаненко
Развод Петросяна со Степаненко поверг россиян в шок
Тела убитых российских журналистов вывезли из Африки в Париж
Все материалы
Ценности
Красный царь
Элитные машины, особняки и тайные богатства Ленина
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
Пока ты спал
Как женщине с пользой провести время в постели
Любимый бренд скинхедов изменил логотип
Принц Джордж обошел отца в списке самых стильных британцев
Выбраны лучшие кроссовки года
Модельер собрал сестер Кардашьян вместе и раздел
Все материалы
Путешествия
У черта на рогах
Самые труднодоступные и прекрасные места Земли
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
Пора валить
Они плюются, гадят на улице и пинают кошек. Что ждет россиян в Китае?
Эйфелеву башню открыли после забастовки
«Худший пассажир в истории» отправлен в тюрьму
Британка избила пограничника на Бали из-за просроченной визы
Драка американки с корейцами за место в бизнес-классе попала на видео
Все материалы
Из жизни
Сыграли по-крупному
Они украли у «Макдоналдса» миллионы и раздали друзьям, нищим и больным детям
Убил и забыл
Тела двух женщин не могли опознать 20 лет. Убийца пойман, но ничего не помнит
«Малыш, ты уже в клетке»
Красотки, невидимки и космос на Земле: на этих снимках обычные люди творят магию
Китаец без ноги оказался быстрым курьером и прославился
Носорог устроил погоню за посетителями сафари-парка
Американец промахнулся мимо Китая и попросил политического убежища в России
Девушка отправилась на «самое ужасное в мире свидание» и очутилась в больнице
Все материалы
Тест: это турбонаддув или газонокосилка?
Как выглядят автомобильные детали, названия которых мы слышали тысячу раз
Обман зрения
Невероятные автомобильные диорамы, которые не отличить от реальности
Покемоны
Nissan Juke принимает экзамен у Тойоты C-HR
Автомобили из компьютерных игр
Известные и несуществующие автомобили из Mario Kart, Mafia, Sonic, Need For Speed и других игрушек
Lada Vesta Sport сфотографировали на стоянке дилерского центра
Первый экземпляр Ferrari F50 выставили на продажу
Michelin предложил восстанавливать изношенные шины с помощью 3D-печати
Все материалы
Пора на море
Жилье в Испании можно купить за 200 тысяч рублей. В чем подвох?
«Живут, как в лесу: кто кого быстрее сожрет»
Москвичка об ужасах соседства с провинциалами
Сломали систему
Россияне берут кредиты ради ипотеки. Скоро они пожалеют
Рынки недвижимости российских морских курортов рухнули
Проклятый рай
Почему богачи обожают самый кровавый дом Москвы
Сеть бесплатных кинотеатров появится в Москве
Подмосковью предрекли дефицит жилья
Все материалы