Аэропортам Европы предрекли катастрофическую загруженность

Крупнейшие аэропорты Европы столкнутся с катастрофической загруженностью через 20 лет. Такие данные представила Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль), проведя специальное исследование, сообщает телеканал RTBF.

По прогнозам специалистов, к 2040 году количество рейсов увеличится на четыре миллиона, а пассажиропоток — на 360 миллионов человек. Из-за этого число задержек рейсов больше, чем на час, вырастет в семь раз. Затруднения коснутся примерно полумиллиона человек.

Основной причиной этого Евроконтроль называет развитие лоукостеров.

Решение проблемы эксперты видят либо в расширении аэропортов, либо в увеличении вместимости самолетов, за счет чего можно было бы сократить количество рейсов. Кроме того, может помочь развитие сети региональных авиагаваней.

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