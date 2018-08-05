В Грузии узнали о существовании интернета

Часть жителей Грузии оказалась не знакома с интернетом. Об этом свидетельствуют данные исследования Национального демократического института США (NDI). На них обратило внимание РБК.

Для исследования проводился опрос. У респондентов спрашивали, как часто они пользуются интернетом. Около 1 процента опрошенных признались, что не знают, что это такое. Еще 28 процентов сообщили, что никогда не выходили в сеть. 10 процентов опрошенных делают это всего раз в неделю.

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Ежедневно интернетом пользуются около половины участников исследования. Больше всего пользователей оказалось в столице Грузии Тбилиси — там ежедневно в сеть выходит 81 процент респондентов, а не пользуются ей всего 16 процентов.

Среди наиболее значимых сфер жизни, на которые следовало бы расходовать бюджетные средства, участники исследования назвали здравоохранение (61 процент респондентов), образование (50 процентов) и пенсионное/социальное страхование (47 процентов).

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