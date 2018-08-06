Россияне впервые при новом патриархе принесут в жертву стабильности быка

Жители Коми-Пермяцкого округа (Пермский край) 31 августа принесут в жертву быка на празднике Проллавер, сообщает местное издание «Парма Новости».

Старинный обряд под названием «Быкобой» проводится при нестабильности в государстве и обществе. Его участники умывают лица и больные места красной от крови водой.

«Часть мяса нужно съесть на берегу, при этом мысленно просить помощи и защиты предков, а часть отнести домой, — цитирует издание краеведа Василия Гагарина. — Эту часть обычно сушат и сохраняют до Семика или Родительской субботы, чтобы принести на могилы предков».

Последний раз животное закалывали на берегу реки Онолва девять лет назад. 2009 год примечателен, в том числе, и интронизацией патриарха Кирилла.

С древности этот обряд проводился с целью задобрить божество Ену дабы жителям хватило провизии для зимовки. Первоначально закалывали оленей, но со временем стали использовать быков. «Быкобой» находился под запретом с 1914 по 1993 год.

В региональном Минкульте заявили, что прилюдного заклания животного на Проллавере не будет. «Главная суть праздника — прославление святых Фрола и Лавра, — пояснили порталу 59.ru в ведомстве. — Они считались покровителями домашнего скота, и именно в их честь в этот день пели старинные песни и угощали сытным обедом гостей. Безусловно, реальное жертвоприношение не входит в программу праздника и не финансируется из бюджета проекта».

Однако представители министерства заявили, что не могут отвечать за то, что собираются делать на празднике, в котором переплетаются языческие и православные традиции, жители Большой Кочи.

«Будут ли резать бычка 31 августа, подсказать не могу, но, думаю, если кто-то жителей приведет своего бычка и захочет провести обряд, ему не смогут воспрепятствовать, — добавил краевед Гагарин.

После появления сообщений о жертвоприношении в СМИ из посвященного празднику паблика во ВКонтакте, как пишет 59.ru, пропали все фотографии обряда, сделанные в 2009 году.

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