Подсчитана доля зависимых от пенсионеров российских компаний

Более 60 процентов работодателей задействует сотрудников пенсионного возраста, следует из опроса портала по поиску работы Superjob, результаты которого опубликованы в Telegram-канале компании.

«Superjob провел опрос, в котором попросил работодателей ответить на вопрос, работают ли в вашей компании сотрудники пенсионного возраста (женщины старше 55 лет и/или мужчины старше 60 лет)? «63 процента респондентов ответили утвердительно, 37 процентов — отрицательно», — говорится в сообщении.

3 августа Пенсионный фонд предупредил льготные категории россиян, имеющих право досрочного выхода на пенсию, о том, что им, скорее всего, придется продолжать работать и после достижения пенсионного возраста.

1 августа размер пенсий, выплачиваемых работающим пенсионерам, был повышен. Корректировка произошла индивидуально, в зависимости от страховых взносов работодателя. Максимальное повышение составило 235,74 рубля.

В конце июля Минтруд предложил ввести уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста. Выявлять нарушения должна будет государственная инспекция по труду, которая будет проводить проверки весь срок пенсионной реформы — с 2019 по 2034 год.

О повышении пенсионного возраста премьер-министр Дмитрий Медведев объявил 14 июня. Реформа пройдет в несколько этапов. К 2034 году пенсионный возраст у мужчин будет повышен до 65 лет, у женщин — до 63. 19 июля соответствующий законопроект был принят в первом чтении Госдумой.

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