Россиянам пообещали низкие цены на ЖКХ

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) не будут расти из-за повышения НДС, поскольку их рост ограничен законодательно, рассказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, которого цитирует ТАСС.

«Если вы конкретно задаете вопрос о том, коснется ли это граждан, то мы с вами знаем, что граждане у нас защищены [ограничением] роста платы, поэтому если даже это [повышение НДС] отразится на тарифах, то граждан зря беспокоить не нужно», — сказал Якушев.

По его словам, удорожания услуг для населения не произойдет за счет того, что предельная вносимая гражданами плата ограничена законодательно. Каждый год правительство специальным распоряжением устанавливает для каждого региона специальный индекс в процентном выражении. Размер итоговой платы можно повышать не больше, чем на величину этого индекса, повышение может происходить раз в год — 1 июля.

В начале 2019 года произойдет неординарная ситуация за счет повышения НДС с 18 до 20 процентов, отмечает агентство. Это значит, что ресурсоснабжающие организации и управляющие компании будут закупать ресурсы по более высоким ценам. Но повысить предельную плату за коммунальные услуги для граждан можно будет только с июля.

Расходы на компенсацию разницы ресурсоснабжающим компаниям возьмет на себя федеральный бюджет, заверил Якушев.

Ранее 6 августа газета «Известия» написала о готовящейся инициативе Минэкономразвития. Ведомство, по данным издания, предложило повысить тарифы на ЖКХ на два процентных пункта в связи с повышением НДС. Утверждалось, что итоговая сумма, которую будет платить население, тоже вырастет на эту же величину — компании просто будут перечислять ее в бюджет.

3 августа президент Владимир Путин подписал закон о повышении НДС с 18 до 20 процентов с 1 января 2019 года. Это должно принести бюджету дополнительные доходы в 620 миллиардов рублей в год. При этом документ фиксирует ставку страховых взносов, которые платят работодатели, на уровне 30 процентов.

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