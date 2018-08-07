На Дне Индии расскажут о всестороннем развитии детей

На пятом по счету ежегодном национальном фестивале «День Индии» выступят 15 детей из школы индийского фонда Ишха Самскрити. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 7 августа.

Учащиеся школы фонда Ишха Самскрити осваивают йогические практики и классические индийские искусства: танец бхаратанатьям, народную музыку и традиционное для южной Индии боевое искусство каларипаятту. Во время показательного выступления дети покажут приемы каларипаятту и танцы.

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Иша Самскрити — созданная йогином Джагги Васудевом, также известным как Садхгуру, система образования, цель которой — всестороннее развитие ребенка. Основа процесса обучения — язык санскрит и подражание древнеиндийским школам-гурукулам.

Национальный фестиваль «День Индии» пройдет с 10 по 12 августа в парке «Сокольники». Вход на праздник бесплатный, кроме того, гости, зарегистриовавшиеся на сайте мероприятия, получат подарки от организаторов. Предыдущий «День Индии» прошел в Москве в августе 2017 года. Во время фестиваля его участники отметили один из главных праздников индуизма — «Ратха-ятра». Его центральным элементом стало шествие колесниц с деревянными изваяниями божеств.

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