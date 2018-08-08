Трампа уличили в использовании фраз с конкурсов красоты

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф назвал высказывания американского президента Дональда Трампа о «мире во всем мире» устаревшими клише. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Напомню: международные отношения — это не конкурс красоты с надоевшими клише о желании мира во всем мире. И не в первый раз подстрекатель к войне заявляет, что он ведет войну за "мир"», — написал он.

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Зариф отметил, что сообщения в социальной сети не изменят того факта, что мир устал от односторонних действий США и не последует за импульсивными диктатами в Twitter американского президента. «Спросите Евросоюз, Россию, Китай и десятки других наших торговых партнеров», — отметил глава МИД Ирана.

7 августа вступили в силу новые санкции против Ирана. Первая часть запретов касается валютного, автомобильного рынков и рынка металлов. Трамп подчеркнул, что санкции против Ирана стали самыми болезненными ограничениями. «Я требую мира во всем мире, не меньше!» — добавил он.

Вторая часть санкций должна быть введена 4 ноября. Она будет касаться торговли иранской нефтью. Поставки топлива будут запрещены в США, однако его продолжат ввозить в ЕС.

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