Футболка в эфире российского ТВ разозлила американскую журналистку

Американская журналистка Джулия Дэвис (Julia Davis) возмутилась появлением в эфире российского телевидения футболки с провокационной надписью «Я лучше буду русским, чем демократом». Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

6 августа Дэвис опубликовала скриншот эфира телеканала «Россия 1», где ведущий демонстрировал такую футболку. Снимок она сопроводила подписью: «Ведущий российского госканала говорит: "Смотрите, эти футболки сейчас продаются в США и имеют большой спрос в лагере республиканцев. Здесь сказано "Я лучше буду русским, чем демократом". Заметьте, как тренды меняются со временем"».

Впервые об этих футболках стало известно на минувших выходных: два сторонника Республиканской партии надели их на митингах в поддержку президента США Дональда Трампа. Журналист Wall Street Journal Бен Кеслинг (Ben Kesling) заявил, что в интервью один из них сообщил, что сделал этот принт самостоятельно и впервые надел футболку.

Дэвис поразилась, как уникальная вещь, сделанная американцем своими руками, внезапно появилась в эфире российского телеканала. «Как они получили футболку так быстро? Она одолжена у Рэнда Пола или они производят их в России?» — недоумевала она.

Подписчики, сопроводив публикацию ссылкой, сообщили ей, что вещи могут продаваться на Amazon. Однако большинство подписчиков оказались сторонниками теории заговора. Один из них обвинил нынешнего президента США в разрушении страны: «Россиянин Никита Хрущев как-то сказал: "Мы возьмем Америку без единого выстрела. Мы не должны вторгаться в США, мы уничтожим вас изнутри". Трамп делает все возможное, чтобы это претворилось в жизнь».

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