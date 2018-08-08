Платье Меган Маркл стало самой продаваемой вещью года

Платье герцогини Сассекской Меган Маркл вошло в десятку самых продаваемых вещей года. Об этом сообщает Daily Mail.

Лидером продаж стало классическое платье-футляр цвета экрю с полупрозрачными рукавами от британской марки Goat, в котором Маркл впервые появилась на публике после своей свадьбы с принцем Гарри. Наряд, стоимость которого составляла более 700 долларов, полностью распродан в интернет-магазине бренда.

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Модные эксперты уже называют это «Меган-эффектом»: практически все вещи, в которых появляется на публике герцогиня Сассекская, очень быстро распродаются. Так, платье в стиле colorblocking с V-образным вырезом, без рукавов и с плиссированной юбкой до середины голени от канадского бренда Club Monaco, которое Меган Маркл надела на свадьбу Чарли ван Штраубензее (Charlie van Straubenzee), друга своего мужа принца Гарри, раскупили в интернет-магазине марки за несколько часов.

Также в рейтинг самых продаваемых вещей года вошли пластиковые кроксы Balenciaga на высокой платформе, светлый купальник модного дома Gucci с ретро-логотипом на груди и ремень этой марки с крупной пряжкой, массивные белые кроссовки Fila Disruptor в стиле 1980-х годов, коктейльное мини-платье Jacquemus на тонких бретелях, холщовые эспадрильи Chanel с логотипом, поясная сумка Prada из синтетической ткани, солнцезащитные очки Celine в черной геометричной оправе, ремень-строительная стропа Off-White industial.

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