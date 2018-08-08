На «Рамблер/кассе» начали продавать копии фильмов вместе с билетами в кино

Билетный оператор «Рамблер/Касса» запустил продажу онлайн-копий фильмов в интернет-кинотеатре Okko вместе с билетами в кинотеатры. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 8 августа.

«Поклонники "живых" походов в кинотеатр нередко ходят на понравившийся фильм два и более раз, особенно часто – на ожидаемые и зрелищные блокбастеры, фильмы известных режиссеров или картины с культовыми актерами в главных ролях. Именно на эту аудиторию и рассчитан проект: после окончания проката фильм попадает в каталог Okko и становится доступен для просмотра», — отмечается в пресс-релизе.

На старте акции сервис предлагает пользователям купить онлайн-копии фильмов «Миссия невыполнима: Последствия» и «Судная ночь: Начало». Просмотр киноленты в Okko возможен только после ее онлайн-релиза.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!