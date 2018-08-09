В Москве покажут индийское кино

В Москве в День Индии пройдет показ индийского кино. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Фестиваль в честь праздника пройдет в парке Сокольники с 10 по 12 августа. Все три дня за центральной эстрадой с 14:00 до 19:00 будут проходить кинопоказы.

Отмечается, что зрители смогут познакомиться с фильмами из разных регионов Индии. Также во время фестиваля будут организованы показы индийской анимации для детей.

В прошлом году фестиваль посетили около 485 тысяч человек. Вход на мероприятие свободный.