Помощница Трампа решила раскрыть его личные разговоры

Фото: Cheriss May / Globallookpress.com

Бывшая помощница президента США Дональда Трампа тайно записывала разговоры с ним, передает издание The Daily Beast.

Источники газеты подтвердили существование у Омаросы Манигол-Ньюман (Omarosa Manigault-Newman) аудиозаписей, а также то, что она давала их послушать другим людям. Отмечается, что записи понадобились женщине для написания откровенных мемуаров о работе в Белом доме.

Ее книга Unhinged: An Insider's Account of the Trump White House («Помешанный: рассказ инсайдера о Белом доме при Трампе») выйдет 14 августа.

Некоторые собеседники издания назвали разговоры, записанные между главой государства и его бывшей помощницей «безобидной повседневной болтовней».

«Существование подобных записей свидетельствует о серьезном предательстве по отношению к Трампу со стороны бывшей помощницы, которая ранее была лояльна и, видимо, теперь решила нажиться на близости к американскому лидеру», — пишет издание.

The Daily Beast сообщает, что ранее бывший адвокат президента США Майкл Коэн записал разговор с Трампом о выплате денег модели Playboy, заявившей о связи с американским лидером. Запись изъяли федеральные следователи во время обысков в личном кабинете юриста. Как отмечает газета, узнав о том, что его записывали без его ведома, Трамп «пришел в ярость и почувствовал себя преданным».

