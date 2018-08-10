«Аэрофлот» увеличит частоту полетов в Дубай

Авиакомпания «Аэрофлот» увеличивает частоту полетов на линии Москва — Дубай — Москва, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе авиаперевозчика.

В «Аэрофлоте» отметили, что, начиная с 29 октября 2018 года, вводятся новые рейсы из Шереметьево в аэропорт Дубая Аль-Мактум (DWC), которые будут выполняться ежедневно согласно следующему расписанию: рейс SU 522 будет вылетать из Шереметьево в 01:10 по московскому времени, а рейс рейс SU 523 из Дубая в 9:00 по местному времени.

Новые рейсы будут совершаться на самолетах Boeing 737. Помимо дополнительных рейсов в аэропорт Аль-Мактум, «Аэрофлот» выполняет регулярные полеты в Международный аэропорт Дубай (DXB) трижды в день.

9 августа сообщалось о том, что «Аэрофлот» увеличивает частоту полетов в туристический центр Таиланда — Пхукет. Дополнительные рейсы по линии Москва — Пхукет — Москва будут выполняться в рамках зимнего расписания полетов, начиная с 28 октября 2018 года.