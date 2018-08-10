Цитаты из Библии, Корана и Торы вошли в памятку МВД против взяток

В памятке по противодействию коррупции для сотрудников МВД авторы прибегли к священным книгам — Библии, Корану и Торе, — чтобы показать, как в религии наказывается мздоимство. Документ размещен на сайте главного управления МВД по Москве.

«Проклят, кто берет подкуп, чтоб убить душу и пролить кровь невинную! И весь народ скажет: Аминь!» (Библия, Второзаконие, глава 27, стих 25).

«Дающий взятку и берущий взятку оба окажутся в адском пламени» (Хадис Пророка Мухаммада, сборник «Сады благонравных» имама Ан-Навави).

«Не извращай закона... и не бери даров; ибо дары ослепляют глаза мудрых и извращают дело правых» (Тора, Дварим, 16.19-20).

Наряду с этими цитатами в памятке разъясняется, что такое коррупция, как нужно поступить в случае предложения о даче взятки и какая предусмотрена ответственность за ее получение.

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