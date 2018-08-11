Немцам посоветовали спросить своих дедушек о разговорах с Россией с позиции силы

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал заявление своей немецкой коллеги Урсулы фон дер Ляйен о том, что с Россией надо говорить с позиции силы. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Если говорить конкретно о Германии, то, прежде чем говорить такие слова, надо вернуться в историю. И после всего того, что Германия сделала в нашей стране, думаю, там еще лет двести бы по этому поводу не надо выступать. Не буду говорить жестче и грубее, думаю, вы меня поняли, — сказал он. Что касается разговоров с позиции силы: опять же — вернитесь в историю. Если сами не читаете — спросите у дедушек: каково это — разговаривать с Россией с позиции силы. Они, наверное, смогут рассказать».

«Мы готовы к нормальному сотрудничеству, но никак не с позиции силы», — резюмировал министр.

В апреле Урсула фон дер Ляйен заявила о важности принятия Западом более жесткой позиции в отношениях с Россией. «Путин не ценит слабость. Признание или снисхождение не смягчат его позицию», — сказала она, добавив, что страны Запада должны вести диалог с Москвой «с позиции силы и единства».

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