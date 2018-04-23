Министр обороны Германии заявила о важности позиции силы в диалоге с Россией

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила о важности принятия Западом более жесткой позиции в отношениях с Россией. Об этом она рассказала в интервью изданию Bild, выдержки из которого приводит Spiegel.

«Путин не ценит слабость. Признание или снисхождение не смягчат его позицию», — заявила она, добавив, что страны Запада должны вести диалог с Москвой «с позиции силы и единства».

Министр пояснила, что считает необходимым сохранять санкции, наложенные на Россию из-за событий на юго-востоке Украины, чтобы «Москва выполнила свои обязательства по минским соглашениям».

При этом дер Ляйен рассказала, что хотела бы иметь лучшие отношения с Россией, но видит «аннексированный Крым, продолжающиеся попытки задушить восточную Украину, погребенный под ковровыми бомбардировками сирийский Алеппо, постоянные кибератаки на Западе».

Комплекс мер по выполнению минских соглашений был одобрен на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года президентами России, Украины, Франции и канцлером Германии. Документ подписали представители России, Украины, ОБСЕ и непризнанных ДНР и ЛНР. Согласно договоренностям, воюющие стороны в Донбассе обязаны прекратить боевые действия, Киев взял на себя обязательства провести политические реформы.

Украина и страны Запада неоднократно обвиняли Россию в том, что она участвует в вооруженном конфликте в Донбассе. Москва отрицает эти обвинения, утверждая, что не является стороной конфликта.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев продолжает считать полуостров своей территорией, которую Россия временно оккупировала.

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