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Нашумевшую иммерсивную выставку Samskara в Москве продлят в четвертый раз

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Иммерсивную выставку цифрового художника Андроида Джонса Samskara в Москве продлят в четвертый раз. Организаторы договорились с центром дизайна Artplay о продолжении ее работы осенью. Об этом в воскресенье, 12 августа, «Ленте.ру» рассказала заместитель генерального директора компании «360art», куратор проекта Екатерина Косолапова.

По ее словам, решение связано не только с большой популярностью выставки, но и с возможностью ее обновлять. «Нельзя прийти и увидеть статичный проект. В проекте появляются новые инсталляции, расширяется культурная программа, к нам приходят новые медиахудожники. Это некий живой организм, который все время движется и развивается, что позволяет нам оставаться интересными», — отметила Косолапова.

В сентябре посетители увидят на выставке еще две локации. Первая — видеомэппинг (3D-проекция) на объемную фигуру, ее создаст медиахудожник Виталий Скрипник. Вторая — генерация визуальных образов от петербургских художников. Инсталляция представит собой интерактивный экран, изображение на котором будет меняться в зависимости от движений стоящего перед ним человека.

Кроме того, каждые выходные гостей Samskara ждут различные тематические мероприятия: вечеринки, лекции, перформансы и выступления. Раз в месяц организаторы продолжат устраивать крупные мероприятия, к примеру, фестивали искусства и науки.

«Одна из наших задач — популяризация науки, донесение знаний о новых технологиях до тех, кто имеет о них слабые представления. Мы стараемся делать наши мероприятия не узкоспециализированными, а рассчитанными на широкую аудиторию, притягивать новых людей, увлекать их искусством и наукой», — пояснила Косолапова.

На сегодняшний день цифровую экспозицию, которая открылась в декабре 2017 года, посетили около 110 тысяч человек. Так как формат выставки позволяет ее копировать, организаторы намерены представить Samskara в Санкт-Петербурге, а также ведут переговоры с коллегами из США и Китая.

Сейчас посетителям предлагается несколько основных медиапроектов. Центральная локация — шоу в купольном кинотеатре, которое позволяет зрителю целиком погрузиться в образный мир Андроида Джонса. На выставке также можно увидеть галерею работ художника в обычном виде и на 20-метровом панорамном экране. Гостям предлагают и несколько VR-игр, в которых, к примеру, можно самим создавать изображения или совершить виртуальный полет. Дополняют экспозицию видеомэппинг и инсталляция, повторяющая движения тела.

Эндрю «Андроид» Джонс — американский цифровой и концеп-арт-художник. Он работал в компаниях ILM, Black Isle Studios, Retro Studios, а сейчас является арт-директором Massive Black. Трудился над многими проектами Nintendo, к примеру, известными играми Metroid Prime и Metroid Prime 2: Echoes. Ему также принадлежат крупные визуальные проекции на Сиднейский оперный театр в Австралии и на гхат (религиозное каменное сооружение) в индийском Варанаси. Джонс известен так же тем, что на протяжении трех лет — с 2002 по 2005 — каждый день рисовал свой автопортрет, пока их количество не достигло тысячи. Сейчас их можно увидеть на выставках в США и каталогах.

Самскара на санскрите означает «бессознательные впечатления». Термин используется в индийской философии. Как правило, самскарой называют какие-либо наклонности, способности или импульсы из прошлой жизни, либо бессознательное влияние кого-то или чего-то на ум индивидуума.

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