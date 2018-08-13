Кризис в Турции запустил принцип домино

Индийская рупия упала до рекордно низкого уровня по отношению к доллару. Как пишет The Independent, причиной этому послужил кризис в Турции.

Обвал вынудил инвесторов перейти на более безопасные валюты, такие как швейцарский франк и японская иена. Первый, в свою очередь, подошел вплотную к годичному максимуму по отношению к евро, а вторая выросла до шестинедельного максимума.

Индийский Центральный банк вмешался в ситуацию на валютном рынке, но не смог предотвратить дальнейшее падение рупии. В итоге валюта упала до 69,62 рупии за доллар.

Материалы по теме Час расплаты Власти хотят денег от миллионов россиян. Получат ли?

Издание отмечает, что под давлением также оказался доллар Новой Зеландии, который ощутил последствия турецкого кризиса и опустился ниже отметки в 0,66 доллара США за последние два года.

Кроме того, европейские банки пытаются выяснить, насколько сильно они могут пострадать вследствие проблем в Турции. В особенности это может коснуться Испании, Франции и Италии.

10 августа курс турецкой лиры рухнул по отношению к доллару на 18 процентов. Это произошло после заявления президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции.

На момент написания заметки курс индийской рупии составлял 68,96 рупии за доллар США. Доллар Новой Зеландии — 0,658 доллара США. Турецкая лира остается на прежнем уровне — 6,89 лиры за доллар. Российская валюта также подверглась давлению со стороны Турции, в ходе торгов 13 августа доллар превысил 68 рублей, а евро — 78 рублей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!