Неожиданно появившаяся без парика певица шокировала поклонников

Австралийская певица и автор песен Sia шокировала общественность, появившись на вечере Netflix Ozark tastemakers без своего знаменитого парика в виде стрижки-боб, полностью закрывающего лицо и голову. Об этом сообщает Daily Mail.

Во вторник, 14 августа, 42-летняя исполнительница показала свои натуральные светлые волосы в ресторане APL в Лос-Анджелисе. Она была одета в черное платье с одним рукавом и с леопардовым ремнем.

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В феврале 2016 года Sia объяснила, почему она скрывает лицо во время публичных выступлений. По словам артистки, этим она хотела вернуть поп-музыке утраченный некогда элемент — загадочность. Парик, закрывающий ее лицо, — это попытка сохранить хотя бы частичку приватности.

Мировое признание пришло к Sia после выхода песен Chandelier, Elastic Heart и Big Girls Cry. В качестве автора-песенника она сотрудничала с Кристиной Агилерой, Бейонсе и Рианной (хит Diamonds). Австралийка дважды номинировалась на «Золотой глобус» в категории «Лучшая песня» за саундтреки к фильмам «Бурлеск» и «Энни», и четырежды — на «Грэмми».

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