Воспитательницу приговорили к исправительным работам за насилие над 11 детьми

В Башкирии суд приговорил воспитательницу детского сада к полутора годам исправительных работ за жестокое обращение с детьми. Об этом в четверг, 16 августа, сообщается на сайте прокуратуры республики.

Как установил суд, в 2016 году женщина жестоко обращалась с 11 воспитанниками детского сада. Так, за разговоры во время тихого часа воспитатель толкнула пятилетнюю девочку, из-за чего она ударилась головой о спинку кровати, другого шестилетнего ребенка женщина ударила кулаком по голове. Непослушных воспитательница на долгое время запирала в умывальной комнате.

После того как дети пожаловались родителям, те обратились в правоохранительные органы. В отношении воспитательницы было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, соединенное с жестоким обращением»), суд приговорил ее к исправительным работам и запретил в течение двух лет заниматься педагогической деятельностью.

Как сообщили в прокуратуре, женщина не согласна с приговором и потребовала своего оправдания в апелляционном порядке. Однако Ишимбайский городской суд согласился с доводами прокуратуры о доказанности вины воспитателя и оставил назначенное наказание в силе.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!