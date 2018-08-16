Воспитатели побили детей и попали на видео

В Малайзии двух воспитательниц детского сада арестовали после появления в сети ролика, на котором видно их жестокое обращение с детьми. Об этом сообщает The Sun.

На видео, снятое камерами наблюдения, две женщины в возрасте 21 года и 40 лет в качестве наказания заставили маленькую девочку сесть на мальчика, который стоит на карачках. Помимо этого они наотмашь били детей по лицу, из-за чего те падали со стульев.

Насколько сильно пострадали дети, не сообщается.

По словам полицейских, расследование продолжается. Отмечается, что подозреваемых пока отпустили под залог в 730 долларов.

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