Киев приготовился к наступлению «готовой захлебнуться собственной кровью» России

Если Россия примет решение о начале наступления на Украину, она захлебнется собственной кровью. С таким заявлением в интервью «Апострофу» выступил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

«Два года назад я отвечал на вопрос: что будет, если россияне попытаются начать наступление? Тогда я сказал, что они захлебнутся нашей и собственной кровью. Сегодня мне кажется, что в случае наступления они будут захлебываться собственной кровью», — сообщил он.

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По словам Грымчака, за последние годы украинское руководство осуществило значительные изменения в армии, в оснащении и в оружии. «Ситуация несравнима с 2014-м. Тогда они имели шанс на более-менее победную войнушечку, но остановились, потому что армия не разбежалась, а начала упираться и давать отпор. Для них это было неожиданностью, и они не рискнули идти дальше. Сейчас если и будет какая-то война, то у меня такое впечатление, что не у нас», — считает Грымчак.

Замминистра полагает, что есть много стран, которые Россия может «оккупировать без особых напрягов» — например, Белоруссия. «И у меня такое впечатление, что даже [президент Белоруссии Александр] Лукашенко уже опасается этого», — заметил он.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль отвергает эти обвинения.

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