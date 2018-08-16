Трамп прельстился потоками денег в «драгоценный доллар»

Президент США Дональд Трамп оценил состояние американской экономики, в частности, денежными потоками, которые в последние недели направляются в американскую экономику. Информацию об этом он разместил в своем Twitter-аккаунте.

«Деньги текут рекой в наш драгоценный доллар, так, как этого никогда не было раньше, прибыли компаний выше, чем когда-либо, инфляция низкая, а оптимизм бизнеса выше, чем когда бы то ни было», — написал Трамп. Он также отметил, что американская экономика находится в наилучшем состоянии за все время.

Помимо этого, Трамп подчеркнул, что американские рабочие впервые за десятилетия находятся под защитой.

Американская валюта значительно прибавила с начала августа в сравнении с остальными мировыми валютами. Рост доллара вплотную ощутили россияне — рубль обновил двухгодичные минимумы на фоне ужесточения санкций и обвала турецкой лиры из-за введения США ограничительных пошлин в отношении Турции. Кризис в отношениях с Анкарой спровоцировал масштабный отток капиталов с развивающихся рынков, что дополнительно ударило и по России.

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