Названы самые полезные овощи для продления жизни

Ученые Института Фрэнсиса Крика в Великобритании выяснили, что химические вещества, содержащиеся в капусте и брокколи, поддерживают работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и предотвращают колоректальный рак. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Колоректальный рак — один из самых распространенных типов злокачественных опухолей. Ежегодно выявляется около 600 тысяч новых случаев этого заболевания, риск его развития, как и многих других форм рака, повышается с возрастом.

Исследователи продемонстрировали, что у мышей, питающихся кормом с высоким содержанием индол-3-карбинола, реже воспалялся кишечник и развивались злокачественные опухоли. Индол-3-карбинол вырабатывается при употреблении в пищу растений рода Brassica (капуста). Это вещество активирует белок, называемый ариловым углеводородным рецептором (AhR).

Показано, что грызуны, у которых наблюдается дефицит AhR, часто страдают от воспаления кишечника, которое могло развиться в рак толстой кишки. Однако у больных животных, которых перевели на капустную диету, развивалось значительно меньше злокачественных опухолей. Влияние AhR на здоровье кишечника объясняется восстановлением поврежденных эпителиальных клеток. Без этого соединения стволовые клетки не могут дифференцироваться в клетки, которые усваивают питательные вещества или вырабатывают защитный секрет.

По словам ученых, результаты исследования доказывают, что рак толстой кишки является болезнью, развивающейся из-за несоблюдения здоровой диеты и распространяющейся благодаря популярности западного типа питания. В будущем исследователи планируют доказать пользу богатых индолом-3-карбинолом овощей для борьбы с опухолями.

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