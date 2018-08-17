Пес упал с седьмого этажа и остался жив

В бразильском городе Витория домашняя собака осталась жива после падения с седьмого этажа. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Джек-рассел-терьер по кличке Лаки («Везунчик») лежал на подоконнике, оперевшись на защитную сетку, которой было затянуто окно. Когда сетка лопнула, он не удержался и выпал с 23-метровой высоты. При падении пес ударился о тент, а затем о землю.

Хозяйка Лаки вместе с сыном поспешила во двор, подобрала его и отвезла в ветеринарную клинику. После осмотра оказалось, что собака жива. У нее не оказалось переломов, однако имелась гематома легкого и кровотечение в брюшной полости.

После трех дней в больнице терьер вернулся домой и, по словам хозяйки, снова спит на том же подоконнике.

В 2017 году сообщалось, что в британском городе Блэкпул ветеринары спасли джек-рассел-терьера, который сжевал рекламную листовку и получившейся бумажной массой склеил себе челюсти.

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