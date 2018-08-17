Задержание Маги Итальянца из банды «Голодранцы» в Москве попало на видео

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В Москве задержали Магомеда Рашидова, более известного в криминальных кругах по кличке Мага Итальянец, передает РЕН ТВ.

По данным телеканала, он был задержан по делу об организованном преступном сообществе «Голодранцы».

Это ОПС создал и возглавляет разыскиваемый по обвинению в финансировании террористов бывший руководитель дагестанского отделения Пенсионного фонда России Сагид Муртазалиев.

Задержанный Итальянец является активным членом криминального сообщества, а также доверенным лицом Муртазалиева, уточняет РЕН ТВ.

По данным «Черновика», Рашидов ранее возглавлял региональную национально-культурную автономию народов Дагестана (диаспору) в Пятигорске. В мае 2017 года в махачкалинском кафе «Золотая турка» неизвестный бросил боевую гранату, и он, предположительно, покушался на жизнь Рашидова.

Кто остальные трое, задержанных силовиками вместе с Рашидовым, пока неизвестно.

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