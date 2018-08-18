Минимальную зарплату в Венесуэле увеличили в 60 раз

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о повышении в стране минимальной заработной платы в 60 раз. Об этом сообщает AVN.

По утверждению главы государства, после ввода в обращение 20 августа одна единица криптовалюты Petro будет стоить 60 долларов или 3,6 тысячи деноминированных суверенных боливаров. Минимальная зарплата при этом составит половину криптомонеты, то есть 1,8 тысячи боливаров, тогда как в настоящее время она составляет три миллиона боливаров (30 суверенных боливаров после деноминации).

Материалы по теме Допетрили Страны захотели поднять денег на криптовалютах, но что-то пошло не так

При этом в стране повысится НДС с 12 до 16 процентов.

Венесуэльская национальная валюта лишится пяти нолей. Мадуро утверждает, что указанные меры помогут «радикально стабилизировать и изменить денежно-кредитную и финансовую жизнь государства», страдающего от гиперинфляции.

Каракас начал реализацию Petro 20 февраля. В общей сложности планируется выпустить порядка 100 миллионов единиц этой криптовалюты. Стоимость Petro установлена на уровне примерной цены за один баррель венесуэльской нефти по состоянию на середину января 2018 года. Логотипом криптовалюты стал символ, похожий на обозначение знака российского рубля ₽, — горизонтально перечеркнутая буква Р.

Республика переживает затяжной экономический кризис из-за падения цен на нефть в 2014 году. На фоне него в стране происходят массовые беспорядки, в магазинах наблюдается острый дефицит всех товаров.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!