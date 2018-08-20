В Мурманской области раскрыли ситуацию с медпомощью

Заместитель директора фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Мурманской области Сергей Маган назвал «абсолютной неправдой» информацию о том, что ФОМС отказывается платить за вылеченных пациентов, передает ТАСС.

«Больницы исчерпали лимиты медпомощи — это тоже неправда», — заверил собеседник агентства. По его словам, ситуации, когда одну из пациенток отказались поместить в областную больницу, ему неизвестны.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что мурманская областная больница исчерпала лимит оказания медпомощи, назначенный ей комиссией территориального ФОМС. Кроме того, в Мурманске активно обсуждался случай, когда пожилая жительница умерла после того, как ее отказались помещать в областную больницу и отвезли в другую клинику.

По данным ТАСС, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования планирует до конца года потратить на высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) для россиян более 170 миллиарда рублей. Более 50 видов такой помощи по акушерству, гинекологии, неонатологии, онкологии и кардиологии уже оказываются россиянам по полису ОМС.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



