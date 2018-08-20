Кандидатка в самые молодые миллиардерши наклеила российские волосы

Новая прическа модели и предпринимателя Кайли Дженнер обошлась ей в восемь тысяч долларов. Об этом сообщает Bustle.

К своему 21 дню рождения девушка, чьи волосы острижены в короткий боб, решила нарастить длинные светлые локоны. По словам личного парикмахера модели Вайолет Терити (Violet Teriti), пряди были привезены из России за один день, хотя обычно процесс доставки занимает около десяти дней.

«Волосы для Кайли весили 400 грамм. Обычно это стоит от шести до восьми тысяч долларов, — раскатала она, — Это славянские волосы, которые привезли из России. Они самые лучшие, потому что это единственные в мире волосы, которые не нуждаются в дополнительной обработке или окрашивании: они светлые от природы».

Материалы по теме Лучше меньше Они победили Ким Кардашьян. Все деньги мира у них в кармане

В июле издание Forbes объявило, что Кайли Дженнер станет самой молодой миллиардершей в мире, заработавшей состояние самостоятельно. Девушка, которой 16 августа исполнился 21 год, основала собственный бренд косметических средств в 2016 году и к настоящему времени заработала 900 миллионов долларов.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!