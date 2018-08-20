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Рассказавшего о попытках Ельцина сбежать во время путча назвали лжецом

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Заявления бывшего вице-президента России Александра Руцкого о том, что первый российский президент Борис Ельцин пытался сбежать в посольство США во время путча 1991 года, являются ложью. Такое мнение в понедельник, 20 августа, высказала РИА Новости первый заместитель исполнительного директора Ельцин-центра Людмила Телень.

«Это бессовестная ложь. Общеизвестно, что в эти дни Борис Ельцин вел себя очень мужественно, возглавив сопротивление граждан России путчистам. Это подтверждают и участники событий, и журналисты, которые все три дня находились в Белом доме», — отметила Телень.

По ее словам, служба безопасности Ельцина действительно рассматривала возможность его эвакуации в американское посольство, однако сам президент от этого варианта «категорически отказался». «Это не раз описано в воспоминаниях участников событий», — подчеркнула Телень.

Она добавила, что Ельцину также предлагали воспользоваться специальным выходом из Белого дома, с помощью которого можно было обойти оцепление, однако от этого он тоже отказался.

Ранее Руцкой в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал, что Ельцин «ушел в трехдневный запой» и пытался спрятаться у американцев. Позже бывший председатель Верховного совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов подтвердил эту информацию, подчеркнув, что он сам поведал об этом Руцкому.

Августовским путчем называют события 18-21 августа 1991 года. Со стороны официальных лиц и органов государственной власти в СССР их расценили как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти.

Возникшему в те дни ГКЧП противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у здания Белого дома собрались тысячи людей.

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Предыстория: Хасбулатов рассказал об уговорах Ельцина сбежать в посольство США во время путча
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