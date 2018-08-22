Нападение налетчика с ножом на подмосковных полицейских попало на видео

Момент нападения 23-летнего жителя Московской области, вооруженного ножом, на двоих сотрудников полиции в Клину попал на видео. Запись в среду, 22 августа, публикует РЕН ТВ.

Нападение произошло, когда стражи порядка приехали по вызову к одному из домов на улице Котовского. Чтобы остановить нападавшего, им пришлось стрелять в воздух. В итоге молодой человек был задержан, а полицейских госпитализировали с телесными повреждениями.

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