Воробьев поспорил с жителем Бронниц на коньяк

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заключил пари с жителем города Бронницы, пообещав доделать крышу дома за две недели. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве в среду, 22 августа.

В ходе рабочего визита гулава региона встретился с жителями одного из многоквартирных домов. Один из жильцов пожаловался на медленную работу по капремонту. Губернатор обозначил срок в две недели, однако мужчина усомнился в этом.

«Я сам работаю на руководящей должности и знаю, что такое две недели», — сказал он.

«Поспорим на бутылку пива», — предложил в свою очередь Воробьев.

Местный житель предпочел коньяк.

Ранее в ходе визита в Бронницы губернатор дал старт соревнованиям на Кубок Игоря Акинфеева.