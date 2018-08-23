Credit Suisse открестился от заморозки российских денег

Швейцарский банк Credit Suisse опроверг информацию о заморозке счетов российских клиентов. Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка, речь идет не о заморозке, а о реклассификации определенных активов, подпавших под санкции.

«После недавних санкций, а также с учетом регуляторных ограничений со стороны США Credit Suisse реклассифицировал определенные активы, попавшие под данные ограничения, из активов под управлением (Assets under Management) в активы на доверительном хранении (Assets under Custody). Такая реклассификация не означает замораживание активов», — говорится в официальном заявлении Credit Suisse.

Материалы по теме Мертвые деньги Торговая война с Китаем губит американские города. Трампу все равно

Изменения коснулись только клиентов, попавших в санкционные списки. Хотя банк отказался от управления их активами, они по-прежнему хранятся в Credit Suisse, а клиенты имеют к ним доступ. В банке заверили, что реклассификация не повлекла никаких финансовых потерь.

«Российский рынок является для нас одним из приоритетных, и мы продолжаем внимательно следить за ситуацией», — говорится в заявлении Credit Suisse.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Credit Suisse во исполнение американских санкций заблокировал около пяти миллиардов швейцарских франков (347 миллиардов рублей) на счетах российских клиентов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!