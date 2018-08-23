Российское правительство назвали фирмой

Лондонский филиал немецкого Deutsche Bank направил правительству России письмо, в котором назвал его фирмой, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Письмо было отправлено в рамках внутренней политики банка «знай своего клиента» (know your customer, KYC). Согласно ей, Deutsche Bank должен иметь полную информацию о своем контрагенте, прежде чем начнет взаимодействовать с ним и совершать операции.

При этом данные о клиентах должны периодически обновляться, чтобы избежать их устаревания. В письме к правительству России указано, что банк не может «получить самую свежую информацию от вашей фирмы». На предоставление таких данных Deutsche Bank отвел 30 дней, которые уже истекли, пишет издание.

Deutsche Bank часто выступает организатором размещения российских суверенных облигаций как в рублях, так и в иностранной валюте. Кредитная организация выкупает бумаги у Минфина и перепродает на биржи.

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