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Американские дети продавали лимонад и купили квартиру

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Зак и Дэвид Тэннеры

10-летний Дэвид и 12-летний Зак Тэннеры из американского Хьюстона купили квартиру в строящемся доме на деньги, заработанные на продаже лимонада. Об истории братьев пишет австралийский сайт о недвижимости realestate.com.au.

Дэвид и Зак открыли свой бизнес семь лет назад, начав продавать домашний лимонад в родном районе Хьюстона. Предприятие оказалось успешным и вскоре начало приносить братьям сотни долларов ежедневно, вызывая зависть у сверстников.

Тэннеры взяли пример с отца, инвестора в фондовый рынок, и начали вкладывать прибыль в высокодоходные акции. Недавно они продали колл-опционы (контракты, позволяющие покупателю приобрести актив по заранее оговоренной цене) на свои бумаги и вырученные деньги вложили в жилищный кооператив, который собирается построить несколько домов на 450 квартир.

Сейчас Тэннеры гостят в австралийском Сиднее у писателя Роберта Кийосаки, автора серии книг «Богатый папа, бедный папа». Братья называют его своим духовным и деловым наставником. Отец Дэвида и Зака Энди Тэннер говорит, что его сыновья не наделены особенным талантом, но всегда интересовались инвестициями.

«Я люблю инвестировать. Мне нравится зарабатывать деньги и при этом не работать», — приводит портал слова 12-летнего Зака.

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