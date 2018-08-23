Изолированное племя из джунглей впервые попало на видео

metro.co.uk

В Бразилии впервые удалось снять с дрона одно из живущих в джунглях племен, о котором ранее ничего не было известно. Об этом сообщило издание Metro.

Видео сделано в ходе экспедиции Национального фонда индейцев в резервации Вале до Явари на юго-западе дождевых лесов Амазонии. На ролике видна опушка среди леса, где туземцы выращивают растения. В руках одного из них лук и стрелы. Также исследователям удалось снять самодельные топоры, лодки-долбленки и малоки — традиционные хижины амазонских индейцев.

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«У этих кадров есть потенциал убедить общество и правительство задуматься о важности защиты племен», — заявил президент Национального фонда индейцев Уоллес Бастос (Wallace Bastos). Региональный координатор фонда Бруно Перейра (Bruno Pereira) отметил, что собранный материал окажет помощь ученым в изучении культуры туземцев. Они пока затрудняются сообщить название племени, хотя у них есть догадки о языке, на котором говорят его члены.

В резервации Вале до Явари живет около 11 племен. Национальный фонд индейцев делает фотографии и видео туземцев, но уже больше 30 лет не пытается наладить контакт с ними. По словам исследователей, индейцы знают о существовании городов и ферм, но предпочитают держаться от них подальше из-за болезненного опыта. «Если они бы хотели пообщаться с внешним миром, они бы нашли способы», — объяснил Перейра.

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