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Двухлетний курильщик променял сигареты на годовой запас печенья

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dailymail.co.uk

Двухлетнего индонезийца из города Сукабуми на острове Ява, который пристрастился к сигаретам и выкуривал две пачки в день, попытались отучить от вредной привычки при помощи игрушек и сладостей. Об этом сообщает Viral Press.

Рапи Ананда Памунгкас (Rapi Ananda Pamungkas) научился курить около двух месяцев назад. Он подбирал окурки и выпрашивал сигареты у покупателей возле рыночного лотка своей матери. Не получив своего, мальчик приходил в бешенство, поэтому женщина стала снабжать его сигаретами сама.

После того, как о малолетнем курильщике написали СМИ всего мира, его мать навестили местные власти и врачи. Они рассказали ей о вреде курения и велели в ответ на просьбы ребенка показывать ему фотографии людей, страдающих от болезней, которые вызваны пристрастием к табаку.

Рапи получил от них несколько ящиков печенья и молочной смеси, причем местные власти обещают в течение года пополнять запас за свой счет. Кроме того, ему подарили игрушки и попытаются увлечь спортом.

Мать утверждает, что ребенок не курит уже два дня. По ее словам, мальчик больше не выпрашивает у нее сигареты и кофе и перестал обращать внимание на окурки, которые валяются на земле, хотя раньше всегда подбирал их и тянул в рот.

В 2010 году в соцсетях получили популярность видео об индонезийце Алди Ризала, который в два года выкуривал до 40 сигарет. В четыре года он бросил курить, после чего растолстел. Ему удалось сбросить избыточный вес лишь к девяти годам.

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